Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Оттава»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Оттава» (3:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 24 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападаюший Андерс Ли. На его счету гол и голевая передача.

Замкнул тройку защитник Скотт Мэйфилд, который набрал 2 (1+1) очка.