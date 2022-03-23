Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Оттава»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Оттава» (3:0). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 24 броска по своим воротам.
Второй звездой стал нападаюший Андерс Ли. На его счету гол и голевая передача.
Замкнул тройку защитник Скотт Мэйфилд, который набрал 2 (1+1) очка.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|41
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|88
|2
|Рейнджерс
|63
|40
|23
|85
|3
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|60
|26
|34
|61
|7
|Филадельфия
|62
|20
|42
|51
|8
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|62
|22
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|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
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|1
|Флорида
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|42
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|61
|39
|22
|84
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|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
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|39
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|5
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|62
|25
|37
|57
|6
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|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|63
|37
|26
|78
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|63
|35
|28
|75
|4
|Вегас
|65
|34
|31
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
|Сан-Хосе
|62
|27
|35
|62
|8
|Сиэтл
|63
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|44
Результаты / календарь
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28.03
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|23.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
|
Детройт – Филадельфия
|- : -
|23.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|- : -
|23.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|23.03
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|23.03
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|23.03
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|
Аризона – Сиэтл
|- : -
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|05:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|91
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|87
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|41
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|42
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