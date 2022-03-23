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Сегодня, 05:58

Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Оттава»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 марта. «Айлендерс» — «Оттава» — 3:0. Семен Варламов.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Оттава» (3:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 24 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападаюший Андерс Ли. На его счету гол и голевая передача.

Замкнул тройку защитник Скотт Мэйфилд, который набрал 2 (1+1) очка.

Семен Варламов
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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 63 37 26 78
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 63 35 28 75
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
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23.03 02:00
Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
23.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 3 : 2
23.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
23.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 1
23.03 02:30
Детройт – Филадельфия
 - : -
23.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 - : -
23.03 03:00
Виннипег – Вегас
 - : -
23.03 03:30
Даллас – Эдмонтон
 - : -
23.03 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 - : -
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 - : -
23.03 05:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 91
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 41
И КН
Якоб Маркстрем

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Калгари

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Игорь Шестеркин

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