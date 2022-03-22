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Сегодня, 23:30

НХЛ, расписание и результаты матчей 23 марта: «Вашингтон» — «Сент-Луис», «Каролина» — «Тампа-Бэй» и другие матчи дня

Матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» начнется в 02:00
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
В ночь на 23 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
02:00

«Питтсбург» — «Коламбус»
02:00

«Вашингтон» — «Сент-Луис»
02:00

«Каролина» — «Тампа-Бэй»
02:00

«Детройт» — «Филадельфия»
02:30

«Айлендерс» — «Оттава»
02:30

«Виннипег» — «Вегас»
03:00

«Даллас» — «Эдмонтон»
03:30

«Калгари» — «Сан-Хосе»
04:00

«Аризона» — «Сиэтл»
05:00

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»
05:30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Миннесота 61 37 24 78
3 Нэшвилл 63 37 26 78
4 Сент-Луис 61 34 27 77
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 63 35 28 75
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
22.03 03:00
Монреаль – Бостон
 2 : 3 ОТ
22.03 03:00
Миннесота – Вегас
 3 : 0
22.03 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
22.03 05:00
Анахайм – Нэшвилл
 3 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 91
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
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