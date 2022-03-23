Панарин не смог продолжить матч после столкновения с Шаранговичем

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:7).

В середине третьего периода в центре площадки он столкнулся с белорусским легионером соперника Егором Шаранговичем. Хоккеист отправился в раздевалку для оказания помощи. Спустя несколько минут он вернулся, отыграл одну смену и больше не выходил на лед.

Следующим соперником «Рейнджерс» будет «Питтсбург». Игра состоится 26 марта.