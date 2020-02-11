В НХЛ возник дефицит клюшек из-за эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса привела к дефициту клюшек в НХЛ, сообщает The Boston Globe. Большинство игроков (порядка 75 процентов) используют клюшки китайского производства, однако из-за вспышки эпидемии возникли проблемы с их поставками. Существует вероятность, что хоккеистам придется играть существенно осторожнее, чтобы избежать поломки клюшек.

Вспышка эпидемии коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. На данный момент выявлено порядка 43 тысяч зараженных новым коронавирусом, из них около тысячи уже умерли, а примерно 4 тысячи — выздоровели.