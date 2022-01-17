«В этом сезоне он обязательно догонит Ягра». Каменский — о рекордах Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 756-ую шайбу нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

«Тяжело пройти весь сезон и забивать в каждом матче. Бывают игры, когда не получается. Слава Богу, что Овечкин снова начал забивать. Мы радуемся этом. Догнать Ягра реально. Между ними сейчас 10 шайб. Все будет зависеть от Александра. Я знаю, что в этом сезоне Овечкин обязательно догонит Ягра. Однако не стоит забывать, что сезон еще длинный, бывают травмы, разные другие обстоятельства. Есть большая вероятность, что Овечкин сможет забрать и трофей Мориса Ришара. Главное, что Овечкин делает свою работу, помогая команде», — сказал Каменский «СЭ».

Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В гонке бомбардиров 36-летний россиянин сравнялся с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем — у обоих игроков 54 (26+28) очка.

Шайба Овечкина стала 756-ой, и теперь он занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).