Фетисов — об успехах Овечкина в НХЛ «Стать самым великим — главная цель для него»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на 756-ю шайбу нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

«Хоккей — это такая игра. Может получиться так, что Овечкин в следующих трех играх догонит и обгонит Ягра. Будем надеяться, что стабильность тоже будет важна Александру. Голы придут. Главное, чтобы не было никаких травм и заболеваний. Цель понятна. Догнать великих хоккеистов приятно. А стать самым великим — та самая цель. Сможет ли забрать в конце сезоне трофей Мориса Ришара? Почему нет. Этот трофей зарабатывается естественным путем. Забивай, отдавай передачи, чтобы твоя команда выигрывала. Все вполне возможно», — сказал Фетисов «СЭ».

Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В гонке бомбардиров 36-летний россиянин сравнялся с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем — у обоих игроков 54 (26+28) очка.

Шайба Овечкина стала 756-ой, и теперь он занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).