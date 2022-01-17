Фетисов — об успехах Овечкина в НХЛ «Стать самым великим — главная цель для него»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на 756-ю шайбу нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).
«Хоккей — это такая игра. Может получиться так, что Овечкин в следующих трех играх догонит и обгонит Ягра. Будем надеяться, что стабильность тоже будет важна Александру. Голы придут. Главное, чтобы не было никаких травм и заболеваний. Цель понятна. Догнать великих хоккеистов приятно. А стать самым великим — та самая цель. Сможет ли забрать в конце сезоне трофей Мориса Ришара? Почему нет. Этот трофей зарабатывается естественным путем. Забивай, отдавай передачи, чтобы твоя команда выигрывала. Все вполне возможно», — сказал Фетисов «СЭ».
Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В гонке бомбардиров 36-летний россиянин сравнялся с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем — у обоих игроков 54 (26+28) очка.
Шайба Овечкина стала 756-ой, и теперь он занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
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|14
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|33
|7
|Филадельфия
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|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|39
|6
|Баффало
|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|24
|11
|51
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|39
|20
|19
|42
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
|17.01
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|17.01
|21:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|17.01
|23:00
|
Колорадо – Миннесота
|- : -
|17.01
|23:59
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|17.01
|23:59
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07