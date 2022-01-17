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Сегодня, 10:50

Фетисов — об успехах Овечкина в НХЛ «Стать самым великим — главная цель для него»

Микеле Антонов
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на 756-ю шайбу нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

«Хоккей — это такая игра. Может получиться так, что Овечкин в следующих трех играх догонит и обгонит Ягра. Будем надеяться, что стабильность тоже будет важна Александру. Голы придут. Главное, чтобы не было никаких травм и заболеваний. Цель понятна. Догнать великих хоккеистов приятно. А стать самым великим — та самая цель. Сможет ли забрать в конце сезоне трофей Мориса Ришара? Почему нет. Этот трофей зарабатывается естественным путем. Забивай, отдавай передачи, чтобы твоя команда выигрывала. Все вполне возможно», — сказал Фетисов «СЭ».

Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В гонке бомбардиров 36-летний россиянин сравнялся с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем — у обоих игроков 54 (26+28) очка.

Шайба Овечкина стала 756-ой, и теперь он занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 39 21 18 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 37 10 27 24
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17.01 03:00
Виннипег – Эдмонтон
 - : -
17.01 21:00
Баффало – Детройт
 - : -
17.01 23:00
Колорадо – Миннесота
 - : -
17.01 23:59
Аризона – Монреаль
 - : -
17.01 23:59
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
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