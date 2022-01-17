Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сравнялся с Драйзайтлем и делит с ним первое место

«Вашингтон» 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Ванкуверу» (2:4). Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Благодаря этому Овечкин догнал форварда «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в списке лучших снайперов лиги сезона-2021/22. Теперь у немца и россиянина по 26 шайб, они делят первое место.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 26 шайб

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 шайб

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб

4. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 23 шайбы

5. Трой Терри («Анахайм») — 22 шайбы