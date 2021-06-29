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Уэбер оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Кучерова

17:50
Ши Уэбер. Фото ХК «Монреаль».
Ши Уэбер. Фото ХК «Монреаль».
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Защитник «Монреаля» Ши Уэбер получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В третьем периоде Кучеров получил неприятный удар по ногам со стороны защитника «Монреаля» Ши Уэбера, который стукнул россиянину клюшкой. В результате удара Кучеров упал прямо перед судьей, однако рефери нарушения правил со стороны игрока «Канадиенс» не усмотрел.

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