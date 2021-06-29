Уэбер оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Кучерова
17:50
Защитник «Монреаля» Ши Уэбер получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1.
В третьем периоде Кучеров получил неприятный удар по ногам со стороны защитника «Монреаля» Ши Уэбера, который стукнул россиянину клюшкой. В результате удара Кучеров упал прямо перед судьей, однако рефери нарушения правил со стороны игрока «Канадиенс» не усмотрел.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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