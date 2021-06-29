Уэбер оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Кучерова

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Montreal's Shea Weber has been fined $ 5,000, the maximum allowable under the CBA, for Slashing Tampa Bay's Nikita Kucherov. — NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) June 29, 2021

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В третьем периоде Кучеров получил неприятный удар по ногам со стороны защитника «Монреаля» Ши Уэбера, который стукнул россиянину клюшкой. В результате удара Кучеров упал прямо перед судьей, однако рефери нарушения правил со стороны игрока «Канадиенс» не усмотрел.