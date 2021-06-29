Симмондс подписал новый контракт с «Торонто» на два года

Нападающий Уэйн Симмондс останется в «Торонто». Он подписал новый контракт на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 32-летнего вин7гера составит 900 тысяч долларов за сезон.

The Wayne Train is back! ?



Wayne Simmonds has signed a two-year contract extension. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) June 29, 2021

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 38 матчей и набрал 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 7 встречах.