Симмондс подписал новый контракт с «Торонто» на два года
16:33
Нападающий Уэйн Симмондс останется в «Торонто». Он подписал новый контракт на два года, сообщает сайт клуба.
Зарплата 32-летнего вин7гера составит 900 тысяч долларов за сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате он провел 38 матчей и набрал 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 7 встречах.
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