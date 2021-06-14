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Тренер «Тампы» прокомментировал поражение в первом матче серии с «Айлендерс»

06:13
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:2).

«Отношение к делу было на месте, желание бороться и настрой присутствовали, а вот ряд принятых решений был не лучшим. Вот что произошло. Мы далеко зашили в плей-офф, осталось всего четыре команды, так что нужно, чтобы все работало в унисон», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей