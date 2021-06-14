Тренер «Тампы» прокомментировал поражение в первом матче серии с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:2).

«Отношение к делу было на месте, желание бороться и настрой присутствовали, а вот ряд принятых решений был не лучшим. Вот что произошло. Мы далеко зашили в плей-офф, осталось всего четыре команды, так что нужно, чтобы все работало в унисон», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.