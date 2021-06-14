Тротц о победе над «Тампой»: «Мы принимали правильные решения и отлично обращались с шайбой»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).

«Первое — контроль шайбы, второе — дисциплина, третье — отсутствие неоправданного риска. Мы принимали правильные решения, двигали ногами и отлично обращались с шайбой», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.