Тренер «Тампы»: «Кучеров уникальный, у него особенный талант»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру форварда Никиты Кучерова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2). 28-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка.

«Он выигрывал Харт Трофи, он потрясающий игрок, у него два перстня Кубка Стэнли. В каждой команде, которая доходит так далеко, есть игроки такого типа, каким является Кучеров. Он уникальный, у него особенный талант», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Кучеров провел 14 матчей, в которых набрал 20 (6+14) очков.