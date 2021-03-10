Тренер «Рейнджерс» Куинн рассказал о возвращении Панарина
12:46
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 10 марта в интервью NewsDay прокомментировал ситуацию вокруг возвращения форварда Артемия Панарина к работе с основой.
«Пока я не знаю, когда Панарин приступит к работе с основным составом. Я постоянно держу с ним связь. На данный момент Панарин вне состава, возможно, завтра уже все изменится. В любом случае завтра мы будем знать больше», — заявил Куинн.
22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.
Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.
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