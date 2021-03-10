Официальный сайт НХЛ 10 марта назвал имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Каролины» Джордан Стаал за дубль в ворота «Нэшвилла» (3:2).

На втором месте форвард «Вашингтона» Якуб Врана с двумя голами в матче против «Нью-Джерси» (5:4).

На третьей позиции — хоккеист «Далласа» Джейсон Робертсон с ассистентским покером во встрече с «Чикаго» (6:1).