Назаров обвинил Панарина в избиении девушки в Латвии в 2011 году

Тренер Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал о случае в декабре 2011-го года, когда он возглавлял «Витязь» и за команду играл форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

По словам тренера, «Витязь» на выезде уступил рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а вечером после игры Панарин вместе с легионерами подмосковного клуба отправился в бар, где ударил девушку.

«Панарин погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительницу заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами. Повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде, Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол», — заявил Назаров.

Также тренер добавил, что хоккеисту грозил суд и реальный срок, но за него заступились авторитетные жители Риги, где и прозошел инцидент.

«За Панарина вступились авторитетные жители Риги, а так ему грозил и суд и реальный срок 10 лет назад. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах. Дело не стали возбуждать. А Панарин, кажется, не мог поверить в то, что отделался легким испугом», — добавил Назаров.

После карьеры в «Витязе» Панарин перешел в СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сразу после этого форвард перешел в «Чикаго» и по итогам сезона стал обладателем приза лучшему новичку лиги — «Колдер Трофи».

На данный момент 29-летний форвард играет в составе «Рейнджерс».