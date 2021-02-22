«Рейнджерс» выступили с заявлением по ситуации с Панариным. Хоккеист отвергает все обвинения

Клуб Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» выступил с заявлением, которое посвящено ситуации вокруг нападающего Артемия Панарина.

Ранее бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

«Артемий полностью отвергает все обвинения этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это тактика устрашения, которая была выбрана против него за его мнение по последним политическим событиям. Артемий потрясен и сметен, так что некоторое время он будет находиться вне команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут помогать ему в установлении источников этих необоснованных обвинений», — говорится в заявлении.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В 2019 году он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». По его условиям он должен заработать 81,5 миллиона долларов.

Ранее в НХЛ Панарин выступал за «Коламбус» (2017-2019) и «Чикаго» (2015-2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ). Всего в лиге нападающий провел 405 матчей, набрав 433 (153+280) очка.