Тренер «Миннесоты» — о проблемах Капризова: «Это страшная ситуация. Надеемся, что все разрешится правильно»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал новость о том, что форвард команды Кирилл Капризов не смог вернуться в США.

«Это страшно. Это страшно для всех нас. Страшная ситуация в нашем мире. Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл... да, это страшная ситуация. И мы надеемся, что все разрешится правильно», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Ранее The Athletic сообщил, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.