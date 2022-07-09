Генменеджер «Питтсбурга»: «Надеюсь, мы сможем заблокировать Малкина»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл поделился мнением о работе клуба со неограниченно свободными агентами.

«Это как собрать пазл, верно? Пока вы не установите еще одну деталь, очень трудно найти свое направление. Надеюсь, мы сможем заблокировать Малкина и посмотреть, что у нас осталось. От этого уже будем отталкиваться», — приводит слова Хестолла официальный сайт НХЛ.

Отметим, 7 июля «Питтсбург» подписал с Крисом Летангом новый 6-летний контракт на 36,6 миллиона долларов.

Контракт 35-летнего Малкина с «Пингвинз», за который выступает с 2006 года, заканчивается этим летом. Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе.