Кемпе подписал четырехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» с зарплатой 5,5 миллионов долларов в год
Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе продлил контракт с калифорнийским клубом на четыре года, сообщает журналист Даррен Дрегер.
По информации источника, среднегодовая зарплата 25-летнего шведа составит 5,5 миллиона долларов.
Отмечается, что общая сумма сделки составит 22 миллиона долларов.
Напомним, что Кемпе стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Лос-Анджелеса» в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 54 (35+19) очка в 78 матчах. Также он набрал 6 (2+4) баллов в семи встречах плей-офф.
Кэпхит нападающего по соглашению с истекающим сроком действия составлял два миллиона долларов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
Лидеры
Вратари (КН)
Новости