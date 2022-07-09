Кемпе подписал четырехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» с зарплатой 5,5 миллионов долларов в год

Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе продлил контракт с калифорнийским клубом на четыре года, сообщает журналист Даррен Дрегер.

По информации источника, среднегодовая зарплата 25-летнего шведа составит 5,5 миллиона долларов.

Отмечается, что общая сумма сделки составит 22 миллиона долларов.

Напомним, что Кемпе стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Лос-Анджелеса» в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 54 (35+19) очка в 78 матчах. Также он набрал 6 (2+4) баллов в семи встречах плей-офф.

Кэпхит нападающего по соглашению с истекающим сроком действия составлял два миллиона долларов.