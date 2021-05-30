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Тренер «Каролины»: Кучеров — серьезное оружие «Тампы». Он Х-фактор"

08:06
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова перед стартом серии второго раунда плей-офф.

«Да, это Х-фактор. Это не только один из лучших и самых талантливых игроков, но он полон сил. Сложив эти компоненты, вы поймете, что мы находимся в не самой приятной ситуации. Он — их серьезное оружие, и мы должны помнить об этом», — цитирует Бриндамора русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, Кучеров из-за травмы пропустил весь регулярный чемпионат. В плей-офф он провел шесть матчей и набрал 11 (3+8) очков.

Первый матч «Каролина» — «Тампа-Бэй» начнется сегодня в 00.00 по московскому времени.

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