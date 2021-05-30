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Пастрняк оформил второй хет-трик в плей-офф за карьеру

07:12
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«Бостон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

Три шайбы в матче забросил Давид Пастрняк. Для 25-летнего чеха это второй хет-трик в плей-офф за карьеру. Больше него хет-триков в истории «Брюинз» на счету Фила Эспозито (4), Кэма Нили и Джонни Бьюсика (по 3).

В текущем сезоне Пастрняк провел 6 матчей в плей-офф, в которых набрал 9 (5+4) очков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей