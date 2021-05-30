Пастрняк оформил второй хет-трик в плей-офф за карьеру
07:12
«Бостон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.
Три шайбы в матче забросил Давид Пастрняк. Для 25-летнего чеха это второй хет-трик в плей-офф за карьеру. Больше него хет-триков в истории «Брюинз» на счету Фила Эспозито (4), Кэма Нили и Джонни Бьюсика (по 3).
В текущем сезоне Пастрняк провел 6 матчей в плей-офф, в которых набрал 9 (5+4) очков.
HAT TRICK DAVID PASTRNAK! ?@Enterprise NHL Hat Trick Challenge | #NHLBruins pic.twitter.com/cAlWDedQCy— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) May 30, 2021
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