Тренер «Далласа» рассказал о состоянии игроков после того, как они не смогли выйти в плей-офф

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:4).

«Наши парни были в очень подавленном состоянии. Просыпаться с осознанием, что нам не удалось выйти в плей-офф после всего, через что мы прошли. Я могу сказать, что из-за этого утром в зале не было много энергии. У нас был действительно хороший второй период, и у нас было достаточно моментов, чтобы вернуться в игру. Ланкинен сделал несколько крупных сейвов, но они забросили четвертую шайбу, и игра была окончена», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Даллас» с 58 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 54 очками — на шестой строчке.