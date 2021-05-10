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Форвард «Чикаго» Энтвистл посвятил дебютную заброшенную шайбу в НХЛ маме

07:57
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Форвард «Чикаго» Маккензи Энтвистл поделился впечатлениями от заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:2). Для 21-летнего канадца это дебютный гол в лиге.

«Очевидно, мечта сбылась, это было потрясающе. Об этом мечтают в детстве. Я проснулась утром и позвонил маме на День матери. Единственное, что она сказала: «Постарайся забить для меня гол». Мама, если ты смотришь, у меня уже есть один», — приводит слова Энтвистла официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Энтвистл провел 4 матча в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету 12 (4+8) очков в 22 матчах АХЛ за «Рокфорд».

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