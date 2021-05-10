Сайт НХЛ отметил Капризова и Шестеркина как претендентов на Колдер Трофи

Обозреватели официального сайта НХЛ отметили четырех игроков лиги, которые могут претендовать на Колдер Трофи.

По мнению журналистов, на звание лучшего новичка сезона претендуют форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, форвард «Далласа» Джейсон Робертсон и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович.

Колдер Трофи — награда игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ. Последним обладателем Колдер Трофи является защитник «Колорадо» Кейл Макар.

Среди россиян лучшими новичками лиги становились Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Евгений Набоков, Сергей Самсонов и Павел Буре.