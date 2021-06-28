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Тоффоли: «Василевский — блестящий вратарь. «Монреалю» придется подобрать ключи к нему»

15:00
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Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли оценил игру российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Василевский — блестящий вратарь, который выглядит превосходно на протяжении всего сезона. Нам придется подобрать ключи и к нему, но не думаю, что для этого нужно слишком сильно менять нашу собственную игру. Мы умеем забивать и красивые голы, и голы из «грязных» зон. Если сможем делать то, что делали до сих пор, все будет в порядке», — цитирует Тоффоли русскоязычный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин провел 18 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 36 шайб при 93,6 процента отраженных бросков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/duel-luchshih-vratarej-pokoleniya/c-325493120

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