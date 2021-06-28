Ромен Грожан поддержал «Монреаль» перед финалом Кубка Стэнли против «Тампы»
14:15
Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан поддержал «Монреаль» перед стартом финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы», которая стартует в ночь на 29 июня по московскому времени.
Француз опубликовал в Instagram фото в джерси канадского клуба.
«Тампа» и «Монреаль» впервые встретятся в финале Кубка Стэнли. Команды трижды играли друг с другом в рамках плей-офф. «Тампа» одержала две победы во втором раунде — в победном для себя розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года (4-0), а также в сезоне-2014/15 (4-2). «Монреаль» выиграл в первом раунде плей-офф 2014 года (4-0).
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