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Купер — о финале Кубка Стэнли: «Без успехов Василевского «Тампы» здесь просто не было»

15:30
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру российского голкипера Андрея Василевского.

«Не знаю, понимаете ли вы, насколько хорош Василевский в этом плей-офф. Мы понимаем. Но часть нашего успеха заключается в том, что мы пытаемся не отягощать его лишней ответственностью. В этом я вижу важное отличие нашей нынешней команды от предыдущих, когда без подвигов вратаря нас неминуемо ждали проблемы. В конечном итоге нам нужно все: и большинство, и меньшинство, и равные составы, и вратарь. Когда все это работает вместе — в этом я вижу признаки хорошей команды.

Все это сейчас можно сказать и про «Монреаль», и про нас. Мы знаем парня в наших воротах, потому что он вырос в того победителя, которым является, на наших глазах. Без его успехов нас бы здесь просто не было. То же самое касается «Канадиенс» и Кэри Прайса", — цитирует Купера русскоязычный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин провел 18 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 36 шайб при 93,6 процента отраженных бросков.

Финальная серия Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» стартует в ночь на 29 июня по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/duel-luchshih-vratarej-pokoleniya/c-325493120

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей