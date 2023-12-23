The Athletic назвал шансы «Вашингтона» выйти в финал Кубка Стэнли

Североамериканский портал The Athletic в своей статье оценил шансы «Вашингтона» дойти до финала плей-офф НХЛ.

По мнению журналистов портала, столичная команда по итогам регулярного чемпионата наберет 89 очков. Шансы на выход в плей-офф оцениваются в 29 процента, на выход в финал конференции — в два порцента, а на выход в финал Кубка Стэнли — в один процент.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2013/14. На данный момент «Кэпиталз» с 38 очками занимают пятое место в Восточной конференции.