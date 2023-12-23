Элиаш считает, что у Овечкина еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам
Бывший игрок «Нью-Джерси» Патрик Элиаш поделился мнением о выступлении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.
«Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, но у него все еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.
Он также отметил, что Овечкин теряет в скорости, поэтому ему необходимо менять свою игру. По его словам, всей команде придется измениться.
«Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.
В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.
На счету 38-летнего россиянина 828 голов за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, ему надо забросить еще 66 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|31
|22
|9
|45
|2
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Вашингтон
|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
|16
|33
|8
|Коламбус
|34
|11
|23
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|19
|12
|44
|2
|Торонто
|30
|16
|14
|38
|3
|Флорида
|32
|18
|14
|38
|4
|Тампа-Бэй
|34
|16
|18
|37
|5
|Детройт
|33
|16
|17
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|28
|11
|17
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|2
|Даллас
|31
|19
|12
|42
|3
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|32
|10
|22
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|6
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|3 : 4
|23.12
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|7 : 6 Б
|23.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|5 : 1
|23.12
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|2 : 5
|23.12
|22:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|23.12
|23:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93