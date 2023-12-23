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Сегодня, 15:38

Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Гретцки заявил, что игрок «Нью-Джерси» Хьюз больше всего похож на него
Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз в игровом плане больше всего похож на него.

«Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — приводит слова Гретцки BR Open Ice.

22-летний американец был выбран «Нью-Джерси» под первым номером на драфте 2019 года. В том же году он подписал с клубом 3-летний контракт новичка, а в 2021 заключил восьмилетнее соглашение со средней зарплатой 8 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Хьюз сыграл за «Дэвилз» 26 матчей и набрал 38 (14+24) очков.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Джек Хьюз
Уэйн Гретцки
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«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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The Athletic назвал шансы «Вашингтона» выйти в финал Кубка Стэнли
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1 Рейнджерс 31 22 9 45
2 Филадельфия 33 18 15 40
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
8 Коламбус 34 11 23 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 19 12 44
2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
4 Тампа-Бэй 34 16 18 37
5 Детройт 33 16 17 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 28 11 17 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 20 12 43
2 Даллас 31 19 12 42
3 Колорадо 33 20 13 42
4 Нэшвилл 33 19 14 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 32 10 22 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 33 14 19 33
5 Эдмонтон 31 15 16 31
6 Сиэтл 34 11 23 31
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8 Сан-Хосе 33 9 24 21
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