«Торонто» обыграл «Тампу» и вышел во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года
«Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Тампу» со счетом 2:1.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэтьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос, голкипер Андрей Василевский сделал 20 сейвов.
Счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто». Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3 в серии).
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Мэттьюс — 5 (Броди), 33:47 — 0:1. Стэмкос — 2 (Раддиш, Чирелли), 44:11 — 1:1. Таварес — 4 (Найз, Райлли), 64:36 — 1:2.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (10+10+11+1) — 22 (7+10+4+1).
Наши: Кучеров (20.44/2/-1), Сергачев (26.42/1/-1) — -.
30 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 2-4
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -