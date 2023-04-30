«Торонто» обыграл «Тампу» и вышел во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года

«Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Тампу» со счетом 2:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэтьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос, голкипер Андрей Василевский сделал 20 сейвов.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто». Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3 в серии).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Мэттьюс — 5 (Броди), 33:47 — 0:1. Стэмкос — 2 (Раддиш, Чирелли), 44:11 — 1:1. Таварес — 4 (Найз, Райлли), 64:36 — 1:2.

Вратари: Василевский — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (10+10+11+1) — 22 (7+10+4+1).

Наши: Кучеров (20.44/2/-1), Сергачев (26.42/1/-1) — -.

30 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 2-4