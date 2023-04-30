Тарасенко забросил третью шайбу в плей-офф за «Рейнджерс»

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Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отличился в шестом матче серии с «Нью-Джерси».

31-летний россиянин забросил шайбу на 39-й минуте и сделал счет 3:1.

На данный момент на счету Тарасенко 4 (3+1) очка в шести матчах плей-офф.