Шестеркин выйдет в старте «Рейнджерс» на четвертый матч серии с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде сыграют с «Питтсбургом».

В воротах команды из Нью-Йорка сыграет Игорь Шестекин, в запасе остался Александр Георгиев. В третьем матче с «Пингвинз» (4:7) Шестеркин был заменен на Георгиева после четырех пропущенных шайб в первом периоде.

Матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» пройдет 10 мая и начнется в 2:00 мск.