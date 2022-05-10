Самсонов сыграет в старте «Вашингтона» в четвертом матче серии с «Флоридой»

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ примет «Флориду».

В воротах «Кэпиталз» с первых минут сыграет Илья Самсонов, в запасе — Витек Ванечек. Также в первом звене столичного клуба выйдут Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов — во втором звене.

У «Флориды» в воротах сыграет Сергей Бобровский.

Матч «Вашингтон» — «Флорида» пройдет 10 мая и начнется в 2:00 мск.