Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

«Меня немного раздражает, что я пропустил в концовке матча. Но на самом деле не имеет значения, шатаут это или нет», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 71 очком занимают четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 65 очками — на седьмой строчке.