Зибанежад: «Шестеркин был очень хорош в матче против «Вашингтона»

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

«Наши спецбригады меньшинства сегодня сыграли здорово. Безусловно, Шестеркин был очень хорош в воротах. Плюс наша игра в формате «пять на пять» была на высоком уровне. Мы постоянно говорим о том, что нужно выкладываться все 60 минут. И в большинстве своем сегодня у нас это получалось. Мы рады победе, а теперь нужно продолжать работать и двигаться дальше», — приводит слова Зибанежада официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 71 очком занимают четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 65 очками — на седьмой строчке.