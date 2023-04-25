Шестеркин — лучший вратарь НХЛ по версии The Athletic, Василевский на пятом месте

Журналисты The Athletic составили рейтинг вратарей НХЛ среди команд, вышедших в плей-офф.

Первое место занял голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На второй строчке вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, замкнул тройку лучших Джейк Эттингер из «Далласа».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял пятую строчку рейтинга, Илья Самсонов («Торонто») на девятом месте, за ним идет Илья Сорокин («Айлендерс»), Александр Георгиев из «Колорадо» — на 12-й строчке, замыкает рейтинг вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Рейтинг вратарей плей-офф НХЛ от The Athletic:

1. «Рейнджерс»: Игорь Шестеркин;

2. «Бостон»: Линус Улльмарк;

3. «Даллас»: Джейк Эттингер;

4. «Виннипег»: Коннор Хеллебайк;

5. «Тампа»: Андрей Василевский;

6. «Миннесота»: Филип Густавссон, Марк-Андре Флери;

7. «Лос-Анджелес»: Йоонас Корписало;

8. «Каролина»: Антти Раанта;

9. «Торонто»: Илья Самсонов;

10. «Айлендерс»: Илья Сорокин;

11. «Вегас»: Лоран Броссуа, Джонатан Куик, Логан Томпсон;

12. «Колорадо»: Александр Георгиев;

13. «Сиэтл»: Филипп Грубауэр;

14. «Эдмонтон»: Джек Кэмпбелл, Стюарт Скиннер;

15. «Нью-Джерси»: Витек Ванечек, Акира Шмид;

16. «Флорида»: Алекс Лион, Сергей Бобровский.