Шестеркин — лучший вратарь НХЛ по версии The Athletic, Василевский на пятом месте
Журналисты The Athletic составили рейтинг вратарей НХЛ среди команд, вышедших в плей-офф.
Первое место занял голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На второй строчке вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, замкнул тройку лучших Джейк Эттингер из «Далласа».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял пятую строчку рейтинга, Илья Самсонов («Торонто») на девятом месте, за ним идет Илья Сорокин («Айлендерс»), Александр Георгиев из «Колорадо» — на 12-й строчке, замыкает рейтинг вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Рейтинг вратарей плей-офф НХЛ от The Athletic:
1. «Рейнджерс»: Игорь Шестеркин;
2. «Бостон»: Линус Улльмарк;
3. «Даллас»: Джейк Эттингер;
4. «Виннипег»: Коннор Хеллебайк;
5. «Тампа»: Андрей Василевский;
6. «Миннесота»: Филип Густавссон, Марк-Андре Флери;
7. «Лос-Анджелес»: Йоонас Корписало;
8. «Каролина»: Антти Раанта;
9. «Торонто»: Илья Самсонов;
10. «Айлендерс»: Илья Сорокин;
11. «Вегас»: Лоран Броссуа, Джонатан Куик, Логан Томпсон;
12. «Колорадо»: Александр Георгиев;
13. «Сиэтл»: Филипп Грубауэр;
14. «Эдмонтон»: Джек Кэмпбелл, Стюарт Скиннер;
15. «Нью-Джерси»: Витек Ванечек, Акира Шмид;
16. «Флорида»: Алекс Лион, Сергей Бобровский.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|25.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|- : -
|25.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|25.04
|04:30
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|25.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|25.04
|23:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|25.04
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|9
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|1
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25