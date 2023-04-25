Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:18

Шестеркин — лучший вратарь НХЛ по версии The Athletic, Василевский на пятом месте

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Журналисты The Athletic составили рейтинг вратарей НХЛ среди команд, вышедших в плей-офф.

Первое место занял голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На второй строчке вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, замкнул тройку лучших Джейк Эттингер из «Далласа».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял пятую строчку рейтинга, Илья Самсонов («Торонто») на девятом месте, за ним идет Илья Сорокин («Айлендерс»), Александр Георгиев из «Колорадо» — на 12-й строчке, замыкает рейтинг вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Рейтинг вратарей плей-офф НХЛ от The Athletic:

1. «Рейнджерс»: Игорь Шестеркин;

2. «Бостон»: Линус Улльмарк;

3. «Даллас»: Джейк Эттингер;

4. «Виннипег»: Коннор Хеллебайк;

5. «Тампа»: Андрей Василевский;

6. «Миннесота»: Филип Густавссон, Марк-Андре Флери;

7. «Лос-Анджелес»: Йоонас Корписало;

8. «Каролина»: Антти Раанта;

9. «Торонто»: Илья Самсонов;

10. «Айлендерс»: Илья Сорокин;

11. «Вегас»: Лоран Броссуа, Джонатан Куик, Логан Томпсон;

12. «Колорадо»: Александр Георгиев;

13. «Сиэтл»: Филипп Грубауэр;

14. «Эдмонтон»: Джек Кэмпбелл, Стюарт Скиннер;

15. «Нью-Джерси»: Витек Ванечек, Акира Шмид;

16. «Флорида»: Алекс Лион, Сергей Бобровский.

Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли: «Рейнджерс» — «Нью-Джерси», «Тампа» — «Торонто» и другие матчи 25 апреля
Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости набора 60 очков в плей-офф
Малкин уверен, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли
Драйзайтль уступает только Гретцки по количеству матчей с 3 очками за период
Кубок Стэнли: «Флорида» уступила «Бостону», «Даллас» обыграл «Миннесоту» и другие матчи 23 и 24 апреля
«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Стэнли: «Рейнджерс» — «Нью-Джерси», «Тампа» — «Торонто» и другие матчи 25 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
2 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
6. Миннесота - Даллас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
25.04 02:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 - : -
25.04 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 - : -
25.04 04:30
Виннипег – Вегас
 - : -
25.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 - : -
25.04 23:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
25.04 23:00
Даллас – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 9
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 4 8
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 8
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 5
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 3 5
Тэйлор Холл

Тэйлор Холл

Бостон

 4 4
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 1 0.84
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 1 1.18
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 3 1.25
Новости
RSS RSS
Все новости