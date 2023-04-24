Кубок Стэнли: «Рейнджерс» — «Нью-Джерси», «Тампа» — «Торонто» и другие матчи 25 апреля

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Четвертые матчи

02.00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

Счет в серии: 2-1

02.30. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

Счет в серии: 1-2

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Четвертые матчи

04.30. «Виннипег» — «Вегас»

Счет в серии: 1-2

05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»

Счет в серии: 1-2

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