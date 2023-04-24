Овечкин с семьей возвращается в Россию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей семьей возвращается в Россию.

Анастасия Шубская, супруга 37-летнего хоккеиста выложила в социальных сетях фотографии из аэропорта с большим количеством багажа и самим Овечкиным с сыновьями.

«Когда отпуск четыре месяца», — подписала фото Шубская.

В текущем сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ. Россиянин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата.