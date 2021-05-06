«Сент-Луис» по буллитам проиграл «Анахайму»
05:55
«Сент-Луис» проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). Победитель определился в серии буллитов.
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голевой передачей.
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