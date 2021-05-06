Гол Григоренко и 2 голевые передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»

«Коламбус» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий «Блю Джэкетс» Михаил Григоренко отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник и соотечественник Владислав Гавриков сделал две голевые передачи.

«Коламбус» идет на 7-м месте в Центральном дивизионе, а «Нэшвилл» — на 4-м.