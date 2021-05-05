НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 6 мая
23:15
В ночь на 6 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа-Бэй» — «Даллас». 02:00 мск.
«Оттава» — «Монреаль». 02:00 мск.
«Коламбус» — «Нэшвилл». 02:00 мск.
«Рейнджерс» — «Вашингтон». 02:00 мск.
«Миннесота» — «Вегас». 03:00 мск.
«Сент-Луис» — «Анахайм». 03:00 мск.
«Калгари» — «Виннипег». 04:30 мск.
«Сан-Хосе» — «Колорадо». 04:30 мск.
«Аризона» — «Лос-Анджелес». 05:00 мск.
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
Читайте также
Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю