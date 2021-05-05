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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 6 мая

23:15
«Миннесота» Кирилла Капризова сыграет с «Вегасом». Фото USA Today Sports
«Миннесота» Кирилла Капризова сыграет с «Вегасом». Фото USA Today Sports
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В ночь на 6 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа-Бэй» — «Даллас». 02:00 мск.

«Оттава» — «Монреаль». 02:00 мск.

«Коламбус» — «Нэшвилл». 02:00 мск.

«Рейнджерс» — «Вашингтон». 02:00 мск.

«Миннесота» — «Вегас». 03:00 мск.

«Сент-Луис» — «Анахайм». 03:00 мск.

«Калгари» — «Виннипег». 04:30 мск.

«Сан-Хосе» — «Колорадо». 04:30 мск.

«Аризона» — «Лос-Анджелес». 05:00 мск.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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