Самсонов высказался о своей ошибке в третьем матче с «Бостоном», которая привела к поражению «Вашингтона»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов заявил, что извлечет урок из ошибки в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ), которая привела к поражению «Кэпиталз» в овертайме.

«Порой у нас возникают не очень приятные ситуации за воротами. Но мы исправимся, станем лучше, будем больше общаться, чаще говорить. Мы станем лучше. В раздевалке мне все помогали, тренеры и все остальные. Намного легче играть, когда чувствуешь поддержку партнеров», — приводит официальный сайт НХЛ слова Самсонова.

В третьем матче с «Бостоном» Самсонов отразил 40 из 43 бросков по своим воротам. В овертайме россиянин допустил ошибку, неудачно оставив шайбу за воротами. После этого форвард «Бостона» Крэйг Смит забросил гол и принес своей команде победу.

«Бостон» ведет в серии с «Вашингтоном» со счетом 2-1.