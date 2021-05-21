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Самсонов высказался о своей ошибке в третьем матче с «Бостоном», которая привела к поражению «Вашингтона»

10:58
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов заявил, что извлечет урок из ошибки в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ), которая привела к поражению «Кэпиталз» в овертайме.

«Порой у нас возникают не очень приятные ситуации за воротами. Но мы исправимся, станем лучше, будем больше общаться, чаще говорить. Мы станем лучше. В раздевалке мне все помогали, тренеры и все остальные. Намного легче играть, когда чувствуешь поддержку партнеров», — приводит официальный сайт НХЛ слова Самсонова.

В третьем матче с «Бостоном» Самсонов отразил 40 из 43 бросков по своим воротам. В овертайме россиянин допустил ошибку, неудачно оставив шайбу за воротами. После этого форвард «Бостона» Крэйг Смит забросил гол и принес своей команде победу.

«Бостон» ведет в серии с «Вашингтоном» со счетом 2-1.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/samsonov-izvlek-urok-iz-oshibki-v-matche-3/c-324876804

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