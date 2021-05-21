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Тротц высказался об игре Варламова, который пропустил 5 шайб в третьем матче с «Питтсбургом»

10:14
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря команды, Семена Варламова в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:5).

«Мне нужно будет еще раз посмотреть игру. Иногда первая реакция бывает не самой точной. Но мы еще раз все проанализируем и посмотрим, что могли сделать», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца.

В третьей игре с «Питтсбургом» Варламов отразил 22 из 27 бросков по своим воротам. «Айлендерс» уступают в серии со счетом 1-2.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/bobrovskij-pomog-floride-spastis/c-324878914

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