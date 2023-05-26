Робертсон о победе над «Вегасом»: «Мы играли намного быстрее и создавали много моментов у ворот соперника»

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон подвел итоги четвертого матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).

«Я думаю, что мы играли намного быстрее. Чисто играли на прорывах, держали шайбу в зоне атаки, совершали ротации и создавали много моментов у ворот соперника», — приводит слова Робертсона официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч в серии состоится 28 мая и начнется в 03.00 мск.