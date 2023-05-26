Майк Тайсон посетил четвертый матч серии «Даллас» — «Вегас»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил четвертый матч серии «Даллас» — «Вегас» (3:2 ОТ).

Боксер был одет в майку «Далласа» с фамилией хоккеиста Макса Доми. Тайсон наблюдал за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ, отца Макса Доми Тая Доми.

«Даллас» уступает в серии со счетом 1-3. Следующий матч между командами пройдет 28 мая.