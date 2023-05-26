Майк Тайсон посетил четвертый матч серии «Даллас» — «Вегас»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил четвертый матч серии «Даллас» — «Вегас» (3:2 ОТ).
Боксер был одет в майку «Далласа» с фамилией хоккеиста Макса Доми. Тайсон наблюдал за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ, отца Макса Доми Тая Доми.
«Даллас» уступает в серии со счетом 1-3. Следующий матч между командами пройдет 28 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
|3 - 1
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
|26.05
|03:00
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 ОТ
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