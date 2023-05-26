Тренер «Вегаса» объяснил причины поражения в четвертом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди подвел итоги четвертого матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Далласа» (2:3 ОТ, 3-1).

«Мы не были быстрыми в начале встречи. Нам не удавалось держать шайбу в финальной трети. Когда что-то меняешь в своем формате, соперник проходит через опасные зоны. Когда мы пропустили их туда, они нас наказали. Сегодня мы сыграли перед воротами не так, как обычно», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч в серии состоится 28 мая и начнется в 03.00 мск.