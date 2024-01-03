Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
«Вашингтон» на выезде переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кэпиталз» прервали четырехматчевую серию поражений.
Автором победного гола стал российский нападающий Александр Овечкин. Он реализовал большинство в конце первого периода.
На счету российского форварда «Пингвинз» Евгения Малкина одна результативная передача.
«Вашингтон» набрал 42 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 40 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)
Голы: Уилсон — 11 (Сандин, Бир), 0:55 — 0:1. Маленстин — 4 (Дауд), 11:16 — 0:2. Фехервари — 2 (Строум, Лапьер), 13:02 — 0:3. Овечкин — 8 (бол., Сандин, Манта), 19:18 — 0:4. Ракелль — 3 (Карлссон, Жозеф), 19:56 — 1:4. Кросби — 21 (бол., Гюнцель, Малкин), 29:11 — 2:4. Гюнцель — 17 (Кросби, Ракелль), 38:54 — 3:4.
Вратари: Джерри (Неделькович, 13:02, 57:51 — 58:38, 58:41) — Кемпер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (6+16+14) — 22 (11+8+3).
Наши: Малкин (22.02/6/-2) — Кузнецов (20.07/2/0), Овечкин (16.46/4/0).
3 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18190 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|36
|17
|19
|43
|4
|Филадельфия
|36
|19
|17
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|2
|Колорадо
|37
|23
|14
|49
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|5
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|36
|51
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1