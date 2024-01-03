«Коламбус» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Брюинз» одержали четвертую победу кряду.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» набрал 52 очка и лидирует в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 32 очка.

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