Свечников признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина», Кочетков — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Каролина» (1:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 23-летний россиянин оформил дубль.

Второй звездой стал форвард Джек Дрери, который набрал 2 (1+1) очка.

Замкнул тройку российский голкипер Петр Кочетков. 24-летний россиянин отразил 21 из 27 бросков по своим воротам.